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Dünya

ABD'de konut piyasası endeksi ağustosta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de konut piyasası endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 6 puan artarak 78 değerine çıktı ve Aralık 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Dilara Zengin   | 17.08.2020
ABD'de konut piyasası endeksi ağustosta rekor seviyeye yükseldi

Washington

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), ağustos ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 6 puanlık artışla 78 değerine yükseldi.

Aralık 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 73 değerini alması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 14 puan artarak 72 değerine çıkmış ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayısta yakaladığı toparlanma eğilimini sürdürmüştü.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

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