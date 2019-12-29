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Dünya

ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde otoparkta klip çeken gruba düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 29.12.2019
ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Washington

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Harris bölgesinde şarkı klibi çeken kişilere otomobilden ateş açıldı. 

Houston Şerifi Ed Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında en az 7 kişinin yerde yattığını ve hepsinde kurşun yaraları olduğunu belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Gonzalez, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 6 yaralının çevredeki hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Harris Bölge Polis Şefi Captain J. Shannon da kurbanların boş otoparkta şarkı klibi çekerken kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille gelip ateş açtıklarını bildirdi.

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