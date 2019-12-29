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Dünya

Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı Hollanda'da gözaltına alındı

Türkiye'den sınır dışı edilen Hollanda uyruklu yabancı terörist savaşçının Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Abdullah Aşıran   | 29.12.2019
Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı Hollanda'da gözaltına alındı

Lahey

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen bir kadın savaşçının cumartesi akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2013 yılında Suriye'ye giden 28 yaşındaki kadının 4 yaşında çocuğu ile birlikte 30 Ekim 2019'da Hollanda'nın Ankara Başkonsolosluğuna başvurduğu ifade edildi.

Kadın ile birlikte seyahat eden çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.


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