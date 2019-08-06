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Dünya

ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki

ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.

Betül Yürük   | 06.08.2019
ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki

New York

ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.

Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşın atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Bunun üzerine Galveston Polis Şefi, söz konusunu durumun ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek özür diledi.

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