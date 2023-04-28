Dolar
19.46
Euro
21.42
Altın
1,985.97
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,789.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, kontrol altına alındı
logo
Dünya

ABD'de ilk defa bir askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi

ABD'de, ordu tesisine 94 yaşındaki siyahi emekli asker Arthur Gregg'in adı verilirken, bu, ülkede bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Mücahit Oktay  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
ABD'de ilk defa bir askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Virginia eyaletindeki Fort Lee askeri tesisinin adı, yapılan askeri törenle, Korgeneral Arthur Gregg ve Yarbay Charity Adams onuruna "Fort Gregg-Adams" olarak yenilendi.

Tesise ismi verilen siyahi kadın yarbay Charity Adams'ın, ABD Ordusunda rütbe alan ilk Afrika kökenli Amerikalı olduğu, 1918 doğumlu siyahi kadının 2022 yılında vefat ettiği belirtildi.

ABD Ordusu Kıdemli Komutanı Tümgeneral Mark Simerly, yaptığı açıklamada, "Tesisimizin yeni adaşları olarak Teğmen General Arthur Gregg ve Yarbay Charity Adams'a sahip olmaktan büyük onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni düzenlemeyle, 94 yaşındaki Gregg aynı zamanda, modern ordu tarihinde kendi adını taşıyan bir tesise sahip yaşayan ilk Amerikan askeri ve aynı zamanda Afro Amerikalı olma unvanını kazandı.

Fort Lee'ye ilk defa 1950 Mayısında geldiğini belirten Gregg, "Burası benim profesyonel evim. Çok uzun süreli bir bağım var burayla. Adımın bu tesise verilmeye değer görülmesinden, bu tesisin bundan sonra bir siyahi kadın ve erkeğin ismiyle anılacak olmasından çok mutluyum." diye konuştu.

Gregg, tören sonunda Adams'ın yakınlarıyla birlikte tesisin yeni isminin yazdığı büstün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD Ordusundan yapılan açıklamada, Fort Lee'nin, Konfederasyon liderlerinin adını taşıyan üsleri yeniden belirleme sürecinin bir parçası olarak seçilen 9 tesisin arasında olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
Küçükçekmece’de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BMGK'de düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu

Benzer haberler

ABD'de ilk defa bir askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi

ABD'de ilk defa bir askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi

ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracak

ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

ABD'de mahkeme, Trump'ın Pence'in Kongre baskınına dair ifade vermesine itirazını reddetti

ABD'de mahkeme, Trump'ın Pence'in Kongre baskınına dair ifade vermesine itirazını reddetti
Uzmanlar, Macron'un Tayvan ve ABD'ye yönelik sözlerini AA'ya değerlendirdi

Uzmanlar, Macron'un Tayvan ve ABD'ye yönelik sözlerini AA'ya değerlendirdi
ABD'de Yüksek Mahkeme Başyargıcı "etik endişeler" nedeniyle Kongre'ye ifade vermeyeceğini bildirdi

ABD'de Yüksek Mahkeme Başyargıcı "etik endişeler" nedeniyle Kongre'ye ifade vermeyeceğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet