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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de iki Kongre üyesinden BM'ye İsrail soruşturması tehdidi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch ve Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, İsrail'e karşı özel soruşturma yetkisi oluşturması halinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ni (UNHRC) yaptırımla tehdit etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
ABD'de iki Kongre üyesinden BM'ye İsrail soruşturması tehdidi

Washington

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Risch ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Mast, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdikleri mektupta, UNHRC'nin İsrail'e "çok yoğun ve orantısız" bir şekilde odaklandığını iddia etti.

BM içinde "İsrail karşıtı eğilim" olduğunu öne süren Risch ve Mast, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı açıkladığı yaptırımlara dikkati çekti.

Risch ve Mast, İsrail'e yönelik soruşturma mekanizması kurulmasını destekleyen herhangi bir UNHRC üyesi devlet veya BM kuruluşunun benzer yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Kongre üyeleri, BM Genel Sekreteri Guterres'i söz konusu mekanizmanın kurulmasına karşı "her türlü önlemi almaya ve bunu reddetmeye" çağırdı.

UCM, Kasım 2024'te, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı 14 Şubat'ta, Trump'ın bu kararı doğrultusunda UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine eklemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 50 bin 357 Filistinli hayatını kaybetti, 114 bin 400'ü ise yaralandı.

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