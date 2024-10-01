Dolar
34.20
Euro
38.05
Altın
2,644.77
ETH/USDT
2,640.80
BTC/USDT
63,939.00
BIST 100
9,603.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un güneyindeki Dahiye’de son duruma ilişkin yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Dünya

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 133'ü aştı

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde ölü sayısının 133'ü aştığı bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 133'ü aştı

İstanbul

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın bölgedeki olumsuz etkileri devam ediyor.

Yetkililer, kasırganın getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde en az 133 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Diğer yandan, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansından (FEMA) yetkililer de Helene Kasırgası'nın yol açtığı felaketler nedeniyle 1000'den fazla kişinin sığınaklarda kaldığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasırgadan etkilenen bölgeleri bu hafta ziyaret etmesi bekleniyor.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnceburun Deniz Feneri 161 yıldır denizcilerin pusulası oldu
Malatya'nın depremde yıkılan çarşısı 2025'e hazırlanıyor
İsrailli tarihçi Ilan Pappe: Türkiye, bölgesel bir güç olarak barışın sağlanmasında kilit rol üstlenebilir
Bartın'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
CANLI: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA Editör Masası'nda

Benzer haberler

Rusya’nın yeni nükleer doktrini ve Ukrayna savaşının geleceği

Rusya’nın yeni nükleer doktrini ve Ukrayna savaşının geleceği

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 133'ü aştı

ABD ve İsrail, Hizbullah'ın "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık

Beyaz Saray'a göre İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kapasitesini hedef alıyor

Beyaz Saray'a göre İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kapasitesini hedef alıyor
Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı

Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı
İddianameye göre "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partiler organize ediyordu

İddianameye göre "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partiler organize ediyordu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet