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Dünya

ABD'de hafta sonu yaklaşık 1500 uçak seferi iptal edildi

ABD'de bir yandan 19 Haziran'ın (Juneteenth) federal tatil olarak kutlanması nedeniyle seyahat yoğunluğu artarken, diğer yandan sert hava koşulları ve personel sıkıntısı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi sıkıntılara neden oldu.

Islam Doğru   | 19.06.2022
ABD'de hafta sonu yaklaşık 1500 uçak seferi iptal edildi

New York

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresinden (TSA) yapılan açıklamada, 2021 Şükran Günü tatilinden bu yana bu hafta sonu en fazla yolcu sayısının görüldüğü belirtildi.

TSA'nın verilerine göre, 17 Haziran'da 2 milyon 440 bine yakın yolcu havalimanlarındaki güvenlik taramasından geçirildi.

TSA Sözcüsü Lisa Farbstein, Twitter hesabından, "Juneteenth tatili hafta sonu seyahatlerine hoş geldiniz." ifadesini paylaştı.

Öte yandan, uçak seferlerindeki iptal ve ertelemeler ise havalimanlarında kaos yarattı.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesi verilerine göre, 17 Haziran'da yaklaşık 1500 uçak seferi iptal edildi, 9 bine yakın sefer de ertelendi.

İptal ve ertelemelere, ülkenin değişik bölgelerinde yaşanan sert hava koşulları ile hava yolu şirketlerinde Kovid-19 salgını ile bağlantılı personel sıkıntısı ve altyapı zorluklarının neden olduğu bildirildi.

Bu arada, hava yolu şirketleri temsilcileri ile görüşen ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, hükümetin tüketici koruma standartlarına uymayan havayollarına karşı para cezası dahil yaptırım önlemleri alabileceğini söyledi.

Associated Press'e konuşan Buttigieg, havayollarına ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz tatil haftası ve yazın geri kalanında seyahat aksamalarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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