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Dünya

ABD'de hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi öldü

ABD'de hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Islam Doğru   | 06.06.2022
ABD'de hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi öldü

New York

Silah Şiddeti Arşivi (GVA) sitesinin derlediği verilere göre, Pensilvanya, Tennessee, Michigan ve Güney Carolina eyaletlerindeki silah şiddetinde 10 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

Pensilvanya'nın Philadelphia kentinin en işlek yerlerinden birinde sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan en az 11 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anında sokakta yüzlerce kişinin bulunduğunu belirten polis, olay yerinden kaçan saldırganın arandığını kaydetti.

Tennessee'nin Chattanooga şehrinde bir gece kulübünde çıkan tartışmada da silahlı kişilerce ateş açılması sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Michigan ve Güney Carolina'da meydana gelen silah şiddetinde de 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ABD Kongresinin, önceki hafta Teksas'taki ilkokul saldırısı ile tekrar alevlenen ülkede artan silah şiddetine karşı silah kontrolü yasasını bu hafta görüşmesi bekleniyor.

Teksas'ın Uvalde kasabasında, 18 yaşındaki saldırganın 24 Mayıs'ta bir ilkokula düzenlediği silah saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmiş, ülkede "silahların sınırlandırılması" tartışması yeniden gündemin ilk sırasına oturmuştu.

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