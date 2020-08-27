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Dünya

ABD'de geçen hafta 1 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi.

Dilara Zengin   | 27.08.2020
ABD'de geçen hafta 1 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 98 bin kişi azalarak 1 milyon 6 bine düştü.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 106 binden 1 milyon 104 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 58 milyonu aştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 107 bin 250 kişi azalarak 1 milyon 68 bine düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 15 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 223 bin azalarak 14 milyon 535 bine geriledi.

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