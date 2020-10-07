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Dünya

ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan polis memuru Chauvin kefaletle serbest

Siyahi Floyd'un boynuna bastırarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Chauvin ile birlikte, davada yargılanan 4 polis de serbest kalmış oldu.

Mücahit Oktay   | 07.10.2020
ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan polis memuru Chauvin kefaletle serbest

New York

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

Ülkedeki Minnesota Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamada, George Floyd'u gözaltına aldığı sırada 8 dakika boyunca diziyle boynuna baskı uygulayarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Chauvin için, mayıs ayından bu yana tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'taki hapishanesinden şartlı salıverilmesi için kefalet bedeli olan 1 milyon doların, ''Allegheny Casualty Company'' isimli kuruluş tarafından garanti edildiğini onaylayan bir tahvil yayınlandı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan 4 polis memurundan 3'ü daha önce, 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödeyerek, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Derek Chauvin'in de kefaletle serbest bırakılmasının ardından, Floyd davasında yargılanan polis memurlarının tamamı serbest kalmış oldu.

İkinci derece cinayetten de suçlanan Chauvin ve diğer 3 polis memurunun, Mart 2021'de hakim karşısında çıkması bekleniyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.


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