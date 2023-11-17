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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Florida valisine ve üniversiteye ifade özgürlüğünü engellediği için dava

ABD'nin Florida eyaletinde Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Filistin yanlısı öğrenci grubu, eyalet valisi Ron DeSantis ve Florida Üniversitesine, öğrencilerin ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Saadet Firdevs Aparı  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
ABD'de Florida valisine ve üniversiteye ifade özgürlüğünü engellediği için dava

Ankara

The Hill'in haberine göre dava, üniversite rektörünün okulda "grubun resmi tanınırlığının kaldırılması" kararına yönelik açıldı.

ACLU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin anayasal hakları olan "ifade özgürlüğü hakkı"nın, üniversite yönetimi ve Vali DeSantis tarafından ihlal edildiğine vurgu yapıldı.​​​​​​​

Üniversite Rektörü Raymond Rodrigues'in "DeSantis'e danışarak" verdiği talimatın, ACLU ve öğrenci kuruluşunun ortak bir açıklamasına dayandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Yerel öğrenci grupları, ulusal örgütleriyle ilişkileri nedeniyle cezalandırılamaz ya da hükümet, öğrenci gruplarını beğenmediği veya kabul etmediği konuşmalar yaptıkları için seçici olarak cezalandıramaz ve sansürleyemez." denildi.

Açıklamada ayrıca "Öğrenci grubunun, yetkililerin grubu yasaklama girişimine meydan okuma yönündeki cesur kararı güçlü bir mesaj içeriyor. Okullarımızda sansür, açıkça anayasaya aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

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