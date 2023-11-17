Yunanistan'da bir gazete, logosuna Filistin bayrağı ekledi
Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Efimerida Ton Sintakton, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla bugünden itibaren logosuna Filistin bayrağı eklediğini duyurdu.
Gümülcine
Gazete tarafından yapılan açıklamada, "Gazetemiz, bugünden itibaren logosunda Filistin bayrağıyla yayımlanıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Gazze'deki katliam, sivillere yönelik insanlık dışı bombalamalar, medyayı ve kamuoyunu sansürleme operasyonu sona erinceye kadar Filistin bayrağının her gün birinci sayfada yer alacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.