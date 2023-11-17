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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan'da bir gazete, logosuna Filistin bayrağı ekledi

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Efimerida Ton Sintakton, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla bugünden itibaren logosuna Filistin bayrağı eklediğini duyurdu.

Ayhan Mehmet  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Yunanistan'da bir gazete, logosuna Filistin bayrağı ekledi

Gümülcine

Gazete tarafından yapılan açıklamada, "Gazetemiz, bugünden itibaren logosunda Filistin bayrağıyla yayımlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki katliam, sivillere yönelik insanlık dışı bombalamalar, medyayı ve kamuoyunu sansürleme operasyonu sona erinceye kadar Filistin bayrağının her gün birinci sayfada yer alacağı kaydedildi.

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