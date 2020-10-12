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Dünya

ABD'de etkili olan Delta Kasırgası'nın yol açtığı yangınlarda 2 kişi öldü

ABD'nin Louisiana eyaletinde etkili olan Delta Kasırgası'nın yol açtığı yangınlarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Emel Gözellik   | 12.10.2020
ABD'de etkili olan Delta Kasırgası'nın yol açtığı yangınlarda 2 kişi öldü

Ankara

Yetkililer, Louisiana'da şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı bölgelerde yangın çıktığını bildirdi. Yangınlarda biri 70, diğeri 86 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti.

Louisiana eyaleti ve çevresinde cumartesi günü 500 bin civarında ev ve iş yerinde elektrik kesintisine sebep olan kasırganın, bölgede etkisini azaltarak ülkenin güneydoğu eyaletlerini tehdit etmeye başladığı açıklanmıştı.

İlk olarak çarşamba günü Meksika'nın Yucatan bölgesini vuran ve ardından ABD'nin güney kıyısındaki Louisiana eyaletini etkisi altına alan Delta Kasırgası, bu yıl ABD'de karaya ulaşan 5'inci kasırga olma özelliğini taşıyor.




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