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ABD'de enflasyon kasımda yıllık yüzde 3,1 olarak gerçekleşti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
ABD'de enflasyon kasımda yıllık yüzde 3,1 olarak gerçekleşti

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde ekim ayında olduğu gibi değişim göstermemesi yönündeydi.

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda ise yüzde 3,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,2 olmuştu.

Barınma fiyatları artarken, benzin fiyatları düştü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarında devam eden artış, benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Barınma endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi.

Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 5,4 azaldı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 8,9'luk düşüş kaydetti.

Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı.

Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen çekirdek enflasyon, ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 olmuştu.

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