ABD'de düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı'nda "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu

Türkiye Ulusal Ajansından yapılan açıklamada, dünyanın en prestijli ve en kapsamlı etkinliği kabul edilen NAFSA 2026'ya katılan Türk üniversitelerinin, yüzlerce görüşme gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı onlarca anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, açılan "Study in Türkiye" pavilyonuyla yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonunun, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle sağlanan işbirliklerle uyumlu biçimde temsil edildiği belirtildi.

Pavilyon ile başta Kuzey ve Latin Amerika olmak üzere pek çok ülkeyle ilişkilerin bütüncül ve kapsamlı strateji çerçevesinde sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve işbirliğine açık dinamik yapısının da Amerika sahnesinde ortaya konulduğu ifade edildi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da yaptığı açıklamada, NAFSA fuarında 89 Türk üniversitesi ve 3 kamu kurumuyla yer aldıklarına dikkati çekerek, daha önce İsveç ve Hong-Kong'da düzenlenen prestijli yükseköğretim fuarlarına katıldıklarını aktardı.

NAFSA kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıkları bilgisini veren Astarcı, "Yükseköğretimde de Türkiye Yüzyılı'na damgamızı vuruyoruz." değerlendirmesini yaptı.