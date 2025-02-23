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Dünya

ABD'de düzenlenen bir etkinlikte Türk gıda ürünleri tanıtıldı

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen bir etkinlikte Türk gıda ürünleri tanıtıldı.

Can Hasasu, Sümeyye Dilara Dinçer  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
ABD'de düzenlenen bir etkinlikte Türk gıda ürünleri tanıtıldı

Ankara

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılması amacıyla başlatılan "Turkish Tastes-Turquality Projesi" kapsamında Washington DC'de bir tadım ve tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın katılımıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Türk gıda ürünleri ABD’li tüketicilere tanıtıldı.

Önal, burada yaptığı konuşmada, Türk gıda ürünlerinin ABD'de tanıtılması noktasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuru gıda konusunda çok ciddi bir üretici olduğunu söyledi.

Işık, Türk ürünlerinin organik ve orijinal olduğunu belirterek, "ABD bizim en büyük pazarlarımızdan bir tanesidir." dedi.

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