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Dünya

ABD'de DOGE'nin başındaki Musk, sahibi olduğu Tesla'nın mağazaları önünde protesto edildi

ABD'de Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk'a karşı sahibi olduğu Tesla'nın mağazaları önünde protestolar düzenlendi.

Dilara Karataş  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
ABD'de DOGE'nin başındaki Musk, sahibi olduğu Tesla'nın mağazaları önünde protesto edildi

Ankara

New York ve Boston'daki gösterilerde Musk'ın federal harcamaları azaltma girişimleri eleştirildi.

New York'taki protestoda yüzlerce gösterici, "Nazi", "Gölge başkan devrilsin" ve "Musk, yapay zeka için verilerimizi topluyor" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, buradaki gösteride 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Boston'daki göstericiler ise Tesla mağazaları önünde "Elon Musk gitmeli" şeklinde sloganlar atarak, DOGE'ye karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Başkan Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybederek yılbaşından bu yana yüzde 25 değer kaybetmişti.

Binlerce federal hükümet çalışanının işine son verilmişti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan DOGE'nin başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.

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