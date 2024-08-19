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Dünya

ABD'de Demokrat Parti, internet sitesinde başkan adayı olarak halen "Biden" ismini kullanıyor

ABD'de Başkan Joe Biden'ın kasımdaki başkanlık yarışından çekilip yerine yardımcısı Kamala Harris'i önermesine rağmen, Demokrat Parti'nin internet sitesinde, hala defalarca "ikinci Biden döneminden" bahsediliyor.

Mücahit Oktay  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
ABD'de Demokrat Parti, internet sitesinde başkan adayı olarak halen "Biden" ismini kullanıyor

New York

Fox News'un haberinde, Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) resmi sitesinde yer alan parti belgelerinde, 5 Kasım seçimlerinin sonrası için "ikinci Biden dönemi" ifadesinin kullandığı belirtildi.

Harris'in haftalar önce aday gösterilmesine rağmen komitenin belgelerinde, adayın adını değiştirmeyi unuttuğu belirtildi.

17 Ağustos'ta paylaşılan belgelerde, yaklaşık bir ay önce yarıştan çekilmesine rağmen, ikinci dönem başkanlığı için 19 defa Biden'ın adına göndermede bulunuldu.

92 sayfalık belgede, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve Demokratlar işi bitirmek için yarışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hala DNC'nin sitesinde yer alan belgenin başka sayfasında da "Başkan Biden ikinci döneminde, temel hakları koruyacak ve Amerikan deneyiminin çeşitliliğini temsil edecek yargıçları seçmeye devam edecek." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

ABD Başkanı Biden 21 Temmuz'da, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık yarışından çekildiğini açıklamış, daha sonrasında da aday olarak yardımcısı Kamala Harris'i "onayladığını ve desteklediğini" belirtmişti.

Chicago kentinde bugün başlayan ve 22 Ağustos'a kadar sürecek olan Demokrat Parti kongresinde, parti adayı resmen belirlenmiş olacak.

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