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Dünya

ABD'de Demokrat Parti ilk ön seçimde sınıfta kaldı

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için Başkan Trump'a "güçlü bir rakip" çıkarmaya çalışan Demokrat Parti, oy sayımında kullandığı uygulamadaki teknik sorunlar nedeniyle Iowa'da yapılan ön seçimin sonuçlarını hala açıklayamadı.

Dildar Baykan   | 04.02.2020
ABD'de Demokrat Parti ilk ön seçimde sınıfta kaldı

Washington

ABD'de 3 Kasım 2020'de düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri için partilerin adaylarını belirlemek üzere yapılan ilk ön seçim dün Iowa'da gerçekleştirildi. 

Oylamanın ardından 14 saat geçmesine rağmen, Demokrat Partinin raporlamada kullandığı uygulamadaki aksaklık nedeniyle sonuçlar henüz açıklanamadı.

Kodlama sorunu gecikmeye neden oldu

Iowa Demokrat Partinin açıklamasında, sonuçların açıklanmasındaki bu gecikmenin uygulamadaki bir kodlama hatasından kaynaklandığına işaret edilerek, "Sistemimizin güvende olduğuna dair her türlü göstergeye sahibiz, bu bir siber güvenlik ihlali değildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada söz konusu hatanın giderildiğinin ve sonuçların mümkün olan en kısa sürede kamuoyuna duyurulacağının altı çizildi.

Sonuçların gecikmesi tepkilere yol açtı

Öte yandan daha ilk seçimde Demokrat Partinin yaşadığı bu aksaklık kamuoyunun ve siyasetçilerin tepkisini çekti.

Seçmenler tepkilerini sosyal medya platformları üzerinde dile getirirken, "Demokrat Parti sınıfta kaldı" yorumları yapıldı.

Demokrat Partinin başkan aday adaylarından Joe Biden'ın Kampanya Danışmanı Kate Bedingfield CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde ciddi hatalar olduğunu düşünüyoruz, bu durum seçmenleri endişelendirmeli." diye konuştu.

Aday Adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın Kampanya Başdanışmanı Jeff Weaver ise olanlara sert tepki göstererek, "Demokrat Partinin bahanesi çok yapmacık." açıklamasında bulundu.

Trump, Demokrat Partiye yüklendi

Öte yandan Cumhuriyetçi Partinin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan ve Iowa'daki ön seçimde yüzde 97,1 oy alan Başkan Donald Trump da yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Iowa'nın ilk ön seçim yeri olması geleneğini desteklediğini belirten Trump, "Olanlar Iowa'nın değil, hiçbir şey yapmayan Demokratların hatası." ifadesini kullandı.

Trump şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokratlar ne zaman Iowa'da yaşanan oylama felaketindeki kendi beceriksizlikleri yerine Rusya'yı suçlamaya başlayacak? Iowa'da Demokrat Parti gerçekten darmadağın oldu ama Cumhuriyetçi Parti öyle olmadı. Obama'nın rekorunu egale ederek bu eyalette yeniden seçilme konusunda en çok oyu alan kişi oldum. Teşekkürler Iowa."

Iowa'daki ön seçimlerde "raporlamada tutarsızlık" damga vurdu

Iowa Demokrat Partinin dün geceki açıklamasında "3 set seçim sonucunun raporlanmasında bazı tutarsızlıklar tespit ettik." ifadesine yer verilirken, oyları kategorize etmek için teknolojinin yanı sıra bazı fotoğraflara ve belgelere de bakıldığı belirtilmişti.

Duyurulacak sonuçların doğru ve güvenilir olmasından emin olunmak istendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu sadece bir raporlama hatası. Uygulama çökmedi, ayrıca bu bir hacklenme ya da sisteme izinsiz giriş vakası değil." vurgusu yapıldı.

Sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor.

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