Dolar
11.68
Euro
13.08
Altın
1,810.13
ETH/USDT
4,018.00
BTC/USDT
50,245.00
BIST 100
1,897.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen kişilerin karantina süresini 10 günden 5 güne indirdi.

Betül Yürük   | 28.12.2021
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

New York

CDC'ye göre, asemptomatik Kovid-19 hastalarına bundan sonra 5 gün karantina uygulanacak.

Karantina sonrası asemptomatik Kovid-19 hastalarının, 5 gün boyunca çevresindeki kişilerin yanında maske takması gerekecek.

Bağışıklık artıran 3. doz hatırlatma aşısını yaptıranlar ise Kovid-19'a maruz kalsalar dahi karantinaya girmek zorunda kalmayacak ancak bu kişilerin 10 gün boyunca maske takması zorunluluğu bulunuyor.

ABD'de Kovid-19 yüzünden hastaneye yatan çocukların sayısı hızla artıyor

Öte yandan ABD'de Kovid-19 yüzünden hastaneye yatan çocukların sayısı eylül ayından beri en yüksek seviyelere ulaştı.

Son bir ayda ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı yüzde 60 artarak yaklaşık 2 bin oldu.

New York'ta ise virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı son 3 haftada 5 kat artarak 109'a çıktı.

Dr. Fauci'den iç hat uçuşlara aşı zorunluğu önerisi

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, iç hat uçuşlarına aşı zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulundu.

Aşıyı zorunlu kılınca daha fazla kişinin aşı yaptıracağını belirten Fauci, iç hat uçuşlara aşı zorunluğu getirilmesinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.


    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi
    Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
    Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
    İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
    Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

    Benzer haberler

    ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

    ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

    ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk aileleri olmadan tahliye edildi

    Rusya: NATO Rusya ile geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanıyor

    Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
    Biden 768 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı

    Biden 768 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı
    Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

    Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı