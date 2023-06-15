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Dünya

ABD'de birçok hükümet kurumuna siber saldırı düzenlendi

ABD’de birçok federal hükümet kurumunun, yaygın olarak kullanılan yazılımlardaki bir güvenlik açığı nedeniyle küresel siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Islam Doğru  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
ABD'de birçok hükümet kurumuna siber saldırı düzenlendi

New York

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesinden Eric Goldstein, CNN’e, hackerlar tarafından istismar edilen savunmasız yazılımlar konusunda çeşitli federal kurumlara destek sağladıklarını söyledi.

Goldstein, "Bu saldırıların etkilerini anlamak ve zamanında iyileştirme sağlamak için acil bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Siber saldırıların hangi ülkeden veya gruplar tarafından yapıldığı konusunda ise Goldstein herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ABD’de yaklaşık iki hafta önce muhtelif üniversite, hastane ve eyalet düzeyindeki resmi dairelere siber saldırılar düzenlenmişti.

Rusça konuşan ve CLOP olarak bilinen bir hacker grubunun Minnesota ve Illinois’teki eyalet kurumları ile petrol devi Shell’e yönelik bazı saldırıları üstlendiği kaydedilmişti.

Siber güvenlik uzmanları, Rusça konuşan hacker grubunun yazılımlardaki zayıflığı istismar eden ilk grup olabileceğine ancak fidye amacıyla diğer grupların da aynı yolu izleyebileceğine dikkati çekmişti.

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