ABD'de bir Müslüman, inancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı

Eyalet mahkemesi kayıtlarında, eyaletin Salt Lake City bölgesindeki alışveriş merkezinde çalışan Müslüman'ı hedef alan şüphelinin, Peter Michael Larsen olduğu belirtildi.

Kayıtlarda, Larsen'in polise, çalışanı inancı nedeniyle defalarca bıçakladığını ve onu öldürmeyi amaçladığını söylediği aktarıldı.

15'ten fazla bıçak yarası alan ve saldırıdan kurtulan alışveriş merkezi çalışanının hastanede tedavisi devam ediyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) bir yetkili, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin siyasi ve toplumsal liderlerinin, daha fazla masum insan zarar görmeden önce, Müslüman karşıtı nefreti her biçimde reddetme konusunda ahlaki bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.