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Dünya

ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

2020'de ölen iş adamı Doris, köpeğine 5 milyon dolar miras bıraktı.

Şeyma Uzundere   | 12.02.2021
ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

Ankara

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe vefat eden sahibinden 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi.

2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı.

Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.

İş adamının bekar olduğu kaydedildi.


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