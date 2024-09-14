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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

Sosyal medyada paylaşılan ve kendini yakan kişiye ait olduğu iddia edilen videoda, eylemin "Gazze'deki soykırımı" protesto için yapıldığı belirtildi.

Ahmet Furkan Mercan, Islam Doğru  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

New York

ABD'nin Boston kentinde bir kişi, sosyal medyada "Gazze'deki soykırımı" protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi.

Boston Polis Departmanından AA'ya yapılan açıklamada, olayın 11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kendini yakan kişinin ağır yaralandığı ve Massachusetts General Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Boston Acil Servis Hizmetleri (EMS) de kendini yakan kişinin ciddi yanıkları olduğunu aktardı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle kendini yakan kişinin kimliği ve bu eylemi niye yaptığı konusunda detay paylaşmadı. Suffolk County Bölge Savcılığı Ofisi, olayı soruşturduklarını duyurdu.

Olay, İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddede gerçekleşti

Yerel medya kaynakları, olayın İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddedeki "Four Seasons Hotel" önünde meydana geldiğini yazdı ve kendini yakan kişinin olay yeri güvenlik kamera görüntülerini yayınladı.

Buna göre, bir erkek bir süre otel önünde yürüyüş yapmasının ardından kendini ateşe veriyor. Olay yerine yakın kişiler yangını söndürmeye koşuyor.

NBC10 Boston'a konuşan bir görgü tanığı, çığlıkları duyan arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiğini ve sırt çantalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatarak, durumu "son derece üzücü" olarak tanımladı.

Tanıklardan Jeferson Zapata, "Telemundo Nueva Inglaterra" televizyonuna açıklamasında, kişinin kendini yakmadan önce üzerine benzin döktüğünü söyledi.

Zapata, yanan adamın üzerine, çevredekilerle birlikte su dökmeye çalıştığını kaydetti.

"Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz"

Olayın, İsrail'in Boston Başkonsolosluğu ve "Chabad Boston" adlı ibadet yerinin bulunduğu Four Seasons Oteli'nin dışında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Sosyal medyaya yansıyan ve Boston'dan paylaşıldığı anlaşılan bir videoda kendisini "Matt Nelson" olarak tanıtan kişi, şunları kaydetti:

"Benim adım Matt Nelson ve aşırı bir protesto eylemine girişmek üzereyim. Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz."

İsrail merkezli "Jerusalem Post" haberinde, olayın 11 Eylül'ün yıl dönümünde meydana gelmesine dikkati çekildi.

Şubat ayında, ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe vermişti.

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