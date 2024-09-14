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Dünya

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları açıklandı

Cezayir’de, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un kesin sonuçlara göre, seçimi yüzde 84.30 ile kazandığı duyuruldu.

Hassen Djebril, Ömer Erdem, Ali Semerci  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları açıklandı

Cezayir

Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Belhac, devlet televizyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi’ne ilişkin kesin sonuçları açıkladı.

Abdülmecid Tebbun'un yüzde 84,30 ile ikinci kez 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını paylaşan Belhac ayrıca, 7 Eylül’de yapılan seçimlere katılımın yüzde 46,10 olduğunu bildirdi.

Kesin sonuçlara göre Tebbun, 7 milyon 976 bin 291 oy aldı.

Barış Toplumu Hareketinin (MSP) adayı Abdulali Hassani Şerif, 904 bin 642 oy alarak yüzde 9,56 oy oranına ulaştı.

Sosyalist Güçler Hareketinden (FFS) Yusuf Uşiş ise 580 bin 495 oy alarak yüzde 6,14 oranında oy aldı.

Ülkede 24 milyon 495 bin 551 kayıtlı seçmenden 11 milyon 226 bin 65’inin oy kullandığı seçimde, 1 milyon 764 bin 637 oy geçersiz sayıldı.

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, 8 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında, Tebbun'un, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 94,65'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini, katılımın ise yüzde 48 olduğunu bildirmişti.

Cezayir’de seçim süreci

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.

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