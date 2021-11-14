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Dünya

ABD'de Biden'a kamuoyu desteği yüzde 41'e geriledi

ABD yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 41'e gerilediğini ortaya koydu.

İslam Doğru   | 14.11.2021
ABD'de Biden'a kamuoyu desteği yüzde 41'e geriledi

New York

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Haber tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, Biden'ın başkan olarak görevini yürütme şeklini onaylamadığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 6'sı herhangi bir görüş belirtmezken, sadece yüzde 41'i Biden'a onay verdi.

Ülke genelinde 7-10 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1001 yetişkin katıldı.

Biden'ın başkanlık edişi, göreve geldikten üç ay sonra anketlerde yüzde 52’lerde seyrederken, haziranda yüzde 50'ye, en son eylül ayında da yüzde 44’e gerilemişti.

Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.


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