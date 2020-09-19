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Dünya

ABD'de Başkan Trump ile FBI Direktörü arasında 'Antifa' anlaşmazlığı

ABD Başkanı Trump, FBI Direktörü Chistopher Wray'in bir kongre oturumunda "Antifa bir örgüt değil bir ideoloji." sözlerine, "Bu açıklama beni son derece rahatsız etti." ifadeleriyle karşılık verdi.

Dildar Baykan   | 19.09.2020
ABD'de Başkan Trump ile FBI Direktörü arasında 'Antifa' anlaşmazlığı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chistopher Wray'in bir kongre oturumunda "Antifa bir örgüt değil bir ideoloji." sözlerine, "Bu açıklama beni son derece rahatsız etti." ifadeleriyle karşılık verdi.

Wray'in perşembe günü Amerikan Kongresinde katıldığı bir oturumda, Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa'nın bir örgüt değil ideoloji olduğunu söylemesinin ardından Trump'tan yanıt geldi.

Trump, Minnesota eyaletinde düzenleyeceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Wray'in dün Kongredeki ifadesinde söylediği birçok konuya katılmadığını belirterek, "Antifa üyeleri kötü insanlar, bunlar birçok insana zarar verdiler. Bunlar suçlu, bunlar anarşist, bunlar ayak takımı, bunlar yağmacı, isyancı." ifadesini kullandı.

Wray'in Antifa hakkında bu ifadelerin hiçbirini kullanmayıp, "bu bir ideoloji" demesini de eleştiren Trump, "Wray'in ifadesi beni rahatsız etti, neden bildiklerini söylemediğini merak ediyorum." dedi.

Trump, Wray'i görevden almayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Birçok seçeneğe bakıyoruz. Onun Kongredeki sorulara verdiği cevapları sevmedim, eminim kendisi de sevmemiştir. Bir noktada benimle aynı fikre geleceğine eminim." yanıtını verdi.

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