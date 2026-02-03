Dolar
Dünya

ABD'de bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki bankaların, düşük faiz oranları beklentisi, yüksek harcama veya yatırım ihtiyaçları dolayısıyla 2026'da kredi talebinin artacağını öngördüğünü bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
ABD'de bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor

New York

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 60 yerli banka ile 18 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, bankaların bu yıl çoğu kredi kategorisinde standartların değişmeden kalmasını beklediği aktarıldı.

Raporda, "Bankaların önemli bir kısmı, 2026 boyunca her büyüklükteki firmaya verilen ticari ve sınai krediler, tarım dışı ve konut dışı gayrimenkullerle teminatlandırılmış krediler ve konut gayrimenkulü kredileri için talebin artmasını beklediklerini bildirdi." ifadesi yer aldı.

Bazı bankaların da tüm kredi türleri için talebin genel olarak artmasını beklediklerine dikkati çekilen raporda, faiz oranlarında öngörülen düşüş ve daha yüksek harcama veya yatırım ihtiyaçlarının, beklenen talep artışında önemli faktörler olarak gösterildiği kaydedildi.

Raporda, bu yıl kredi kalitesine ilişkin beklentilerin ise kredi türlerine göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Fed geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

