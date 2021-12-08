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Dünya

ABD'de Amazon'un arama sonuçlarıyla tüketicileri yanılttığı iddia edildi

Amazon, arama sonuçlarında ücretli reklam olarak gösterilen ürünlerin diğerlerinden farklı görünmemesi nedeniyle müşterileri yanıltmakla suçlandı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 08.12.2021
ABD'de Amazon'un arama sonuçlarıyla tüketicileri yanılttığı iddia edildi

New York

Amerikan işçi sendikaları birliği Strategic Organizing Center'ın (SOC), Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) yaptığı şikayet başvurusunda, Amazon’un arama sonuçlarında ücretli reklamı verilen ürünlerin diğerlerinden ayırt edilemediği ve müşterilerin yanıltıldığı ileri sürüldü.

Yalnızca Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Washington Post gazetesiyle paylaşılan başvuru dilekçesinde, reklamı verilen ürünlerin açıkça belirtilmemesi nedeniyle bu ürünlere tıklayan müşterilerin "kanunlara aykırı biçimde kandırıldığı" ve durumun Amazon'un güvenilirliğine gölge düşürdüğü ifade edildi.

Dilekçede bu sonuca, pilden takıya 130 binden fazla arama sonucunun incelenmesi sonucunda ulaşıldığı belirtildi.

Amazon'un en hızlı büyüyen gelir dilimini oluşturan reklam satışlarıyla ilgili gizliliğin tüketici yasalarına aykırı olduğunun kaydedildiği dilekçede, şirketin arama sonuçları arasında reklam alanlarını gösteren etiketlerin ekranda birkaç saniye geç belirmesi uygulamasının bu reklamları özellikle gizleme amacını taşıdığı öne sürüldü.

Dilekçede, şirketin reklamların kolayca ayırt edilebilir olmasına dair federal yasalara tamamen aykırı davrandığı iddia edildi.

SOC Direktörü Marka Peterson, Washington Post’a yaptığı açıklamada "Amazon müşterileri Amazon’da arama yaptıklarında sonuçların sponsorlu mu, doğal sonuç mu olduğuna çok dikkat etmeli?" dedi.

Amazon sözcüsü Tina Pelkey ise şikayetin reklamlarla ilgili FTC kurallarını yanlış yansıttığını dile getirerek sitedeki reklamların etiketlerinin her zaman açık ve görülebilir olduğunu bildirdi.

FTC'nin kurallarına göre, reklam veren ürünlerin sonuçlarının belirgin farklar taşıyan çerçeveler veya gölgelerle diğerlerinden ayrılması ve reklamların etiketlerle açıkça belirtilmesi gerekiyor.

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