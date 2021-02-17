Euro
8.51
Dolar
7.04
BIST 100
1,549.37
Altın
1,791.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de 90 yaşındaki kadın Kovid-19 aşısı için kilometrelerce yürüdü

ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan 90 yaşındaki Fran Goldman, yeni tip koronavirüs aşısı randevusunu kaçırmamak için, yolları kapatan kara rağmen yaklaşık 10 kilometre yürüyerek aşı olduğunu söyledi.

Mücahit Oktay   | 17.02.2021
ABD'de 90 yaşındaki kadın Kovid-19 aşısı için kilometrelerce yürüdü

New York

Amerikan Fox kanalı ile anlaşmalı yerel TV'ye konuşan Goldman, aşı randevusu almak için haftalarca uğraştığını anlattı.

Aldığı Kovid-19 aşısı randevusuna 30 santimetreden fazla yağan kar nedeniyle hastaneye araçla gitmesinin mümkün olmadığını bildiği için yürüyerek gitme kararı aldığını belirtti.

Bir gün önceden deneme yürüyüşü yaptı

İlerlemiş yaşına rağmen her gün yürüyüş yaptığını anlatan Fran Goldman, "işini garantiye almak için" aşı randevusundan bir gün önce deneme yürüyüşü yaptığını ifade etti. Goldman, gidiş-geliş 10 kilometreye yakın olan hastane yolunun 3'te 2'sini yürüdüğünü ve sonraki gün tamamını yürüyebileceğine kanaat getirdiğini kaydetti.

Daha sonra yürüyerek hastaneye gittiğini belirten Goldman, "Aşı oldum ve sonra hiçbir tepki olmadığından emin olmak için oturup 15 dakika beklemem gerektiği söylendi. Hava izin verdiği sürece ikinci aşı randevusuna gitmeyi umuyorum. Başka seçenek olmazsa tekrar yürüyerek gidip aşımı yine olacağım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahran'da çocuklarda Kovid-19 vakasında artış gözleniyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor
Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

ABD'de 90 yaşındaki kadın Kovid-19 aşısı için kilometrelerce yürüdü

ABD'de 90 yaşındaki kadın Kovid-19 aşısı için kilometrelerce yürüdü

İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor

Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

ABD Başkanı Biden: Donald Trump hakkında konuşmaktan yoruldum

ABD Başkanı Biden: Donald Trump hakkında konuşmaktan yoruldum
New York Times: Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye

New York Times: Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye
Trump, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi seçmenin hala ilk tercihi

Trump, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi seçmenin hala ilk tercihi