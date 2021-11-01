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Dünya, Koronavirüs

ABD'de 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da başlıyor

Beyaz Saray, ABD'de 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanması programının 8 Kasım'dan itibaren tam anlamıyla başlayacağını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 01.11.2021
ABD'de 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da başlıyor

Washington

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients, düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gelinen aşamayı değerlendirdi.

Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 80'inin en az 1 doz, yüzde 70'inin ise iki doz aşı olduğunu belirten Zients, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) geçen hafta 5-11 yaş grubundaki çocuklar için Kovid-19 aşısına onay verdiğini anımsattı.

Zients, FDA'in onayından günler önce eczanelerden ve toplum merkezlerinden aşı siparişi almaya başladıklarını belirterek, "Cuma günü, FDA onayından dakikalar sonra 15 milyon Pfizer aşısının dağıtımına başladık." ifadesini kullandı.

ABD Hastalık Önleme Merkezinin de (CDC) aşıya onay vermesi durumunda 5-11 yaş grubundaki 28 milyon çocuğun aşı olmaya hak kazanacağını anımsatan Zients, "8 Kasım haftasından itibaren bu yaş grubu için aşı programı tam anlamıyla hazır olacak. Ebeveynler çocukları için aşı randevusu alabilecek." diye konuştu.

Aşı 5-11 yaş grubunda yaklaşık yüzde 91 etkili

FDA'nın internet sitesinde, 22 Ekim'de, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu aşı çalışmasının yüzde 90,7 etkili olduğu duyurulmuştu.

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha da güçlendiğinin gözlemlendiği ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıkları kaydedilmişti.

ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.

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