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Dünya, Koronavirüs

ABD'de 441 binden fazla yeni Kovid-19 vakası görüldü

ABD’de dün Kovid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Islam Doğru   | 29.12.2021
ABD'de 441 binden fazla yeni Kovid-19 vakası görüldü

New York

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Kovid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.

Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

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