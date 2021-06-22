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Dünya, Koronavirüs

ABD'de 30 yaş üzerindekilerin aşılanma oranı yüzde 70'i geçti

Beyaz Saray, ülkede 30 yaş üzerindekilerin yüzde 70'inden fazlasının Kovid-19 aşısı olduğunu ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması" hedefine ulaşılamayacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 22.06.2021
ABD'de 30 yaş üzerindekilerin aşılanma oranı yüzde 70'i geçti

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 yaş üstü bireylerin yüzde 70'inden fazlasının aşı olduğu, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ise 27 yaş üstünde bulunup aşı yaptıranların oranının yüzde 70'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Gençlerin aşı yaptırmaya daha az istekli olduğuna işaret edilen açıklamada, 18-24 yaş aralığında aşılanma oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.

Biden'ın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması" hedefine ulaşılmasının şu anda mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun Beyaz Saray'ın aşı çalışmaları için engel teşkil etmediği belirtildi.

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