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Dünya

ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi

ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Betül Yürük   | 01.01.2022
ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi

New York

Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, hava yolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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