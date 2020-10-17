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Dünya, Koronavirüs

ABD'de 10 eyalette Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı

ABD'de 10 eyalet, cuma günü bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini bildirirken, vaka sayısı ülke genelinde de temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dildar Baykan   | 17.10.2020
ABD'de 10 eyalette Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de 10 eyalet, cuma günü bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini bildirirken, vaka sayısı ülke genelinde de temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'deki Kovid-19 devam ederken, vaka sayılarındaki hızlı tırmanış sürüyor.

Ülkedeki 10 eyalet cuma günü, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini duyurdu. Bu eyaletlerin, Colorado, Idaho, Indiana, Minnesota, New Mexico, North Carolina, North Dakota, West Virginia, Wisconsin ve Wyoming, olduğu belirtildi.

Öte yandan John Hopkins Üniversitesi, ülke genelinde 29 Temmuz'da saptanan 71 bin 300 vakanın ardından, o günden sonraki en yüksek vaka sayısının cuma günü 69 bin 100 vaka olarak kaydedildiğini bildirdi.

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