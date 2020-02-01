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Dünya

ABD yönetiminden 6 ülkeye daha vize kısıtlaması

Trump yönetimi Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına yönelik yeni vize kısıtlamaları getirdi.

Hakan Çopur   | 01.02.2020
ABD yönetiminden 6 ülkeye daha vize kısıtlaması

Washington

ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, konuyla ilgili düzenlediği telekonferansta, söz konusu ülkelerin ABD'nin güvenlik standartlarını karşılayamadığını dile getirdi.

Wolf, bunun bir "kapsamlı vize yasağı" olmadığını vurgularken bu ülkelerden yapılan ABD turist vizesi başvurularının normal olarak devam edeceğini söyledi.

Bakan Vekili Wolf, adı geçen 6 ülkenin "güvenlik gerekçeleriyle" böyle bir uygulamaya tabi tutulduğunu, söz konusu ülkelerin ilgili güvenlik prosedürlerini tamamlaması halinde yeniden eski konumlarına dönebileceğini belirtti.

Buna göre Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşları "ABD'de kalıcı oturum imkanı" veren (Green Card) vize türlerine başvuramayacak.

Wolf, Sudan ve Tanzanya'nın "Green Card çekilişinden" çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

ABD yönetimi daha önce de İran, Libya, Suriye, Somali, Yemen, Kuzey Kore ve Venezuela'ya vize kısıtlamaları getirmişti.

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