Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
logo
Dünya

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmaya gönderilmesini protesto etti.

Enes Canlı,Halime Afra Aksoy   | 01.02.2020
Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

Misrata

Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun resmi sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamaya göre, Misrata'nın merkezindeki Hürriyet Meydanı'nda her hafta cuma günleri düzenlenen Hafter protestolarına kentteki Sudanlılar da katıldı.

"Çocuklarımızı, Black Shield Şirketi'nden kurtarın", "Sudan ve Sudanlıların onuru kırmızı çizgimizdir", "Çocuklarımız satılık değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, çocuklarının paralı asker olarak kullanılması karşıtı sloganlar attı. Sudanlı göstericiler ayrıca yurttaşlarını Libya'daki çatışmaya sürükleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki gösterdi.

Trablus'ta Hafter saldırılarına karşı protestolar devam ediyor

Öte yandan, Trablus'un merkezindeki sembolik Şehitler Meydanı'nda da her cuma olduğu gibi Hafter milislerinin başkenti ele geçirmek için on aydır sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

UMH güçlerinin, Hafter milislerinden ele geçirdiği iki zırhlı personel taşıyıcının da meydana getirilmesi Libyalılar tarafından coşkuyla karşılandı. Her yaştan Libyalı bayraklar taşıyarak meydanda milli marşlar söyledi. Hafter milisleri ve uluslararası destekçilerinin, 4 Nisan'da Libya'nın başkentini ele geçirmek için başlattığı saldırılar 10 aydır devam ediyor.

Libya'ya gönderilen Sudanlılar

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde 28 Ocak'ta, BAE Black Shield Güvenlik Şirketi'nin gençleri güvenlik görevlisi olmak üzere sözleşme yapmalarına rağmen Libya ve Yemen'de savaşmak için askeri kamplara gönderilmesi protesto edilmişti. Black Shield Şirketi de yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları reddetmişti.

İngiliz The Guardian gazetesi, 25 Aralık'taki haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin Libya'da darbeci lider Halife Hafter'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığını iddia etmişti.

Bazı aktivistler, sosyal medya hesaplarında son zamanlarda 275 Sudanlının ülkelerine dönmek üzere uçakla Libya'da Hafter'in kontrolündeki Ras Lanuf kentinden ayrıldığına ilişkin fotoğraflar yayımlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

ABD yönetiminden 6 ülkeye daha vize kısıtlaması

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 12 yaralı

Hafter güçlerinin petrol limanlarını kapatmasının maliyeti 622 milyon dolar

Hafter güçlerinin petrol limanlarını kapatmasının maliyeti 622 milyon dolar
Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE'ye giden Sudanlılar, kendilerini Hafter'in kamplarında buldu

Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE'ye giden Sudanlılar, kendilerini Hafter'in kamplarında buldu
İstanbul'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

İstanbul'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi