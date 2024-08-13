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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD yönetimi, İsrail'e değeri 20 milyar doları aşan yeni silah satışına onay verdi

ABD yönetimi, Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay verdi.

Hakan Çopur  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
ABD yönetimi, İsrail'e değeri 20 milyar doları aşan yeni silah satışına onay verdi

Washington

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah satışını onayladı.

ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer aldı.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturdu.

Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer aldı. Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verildi.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylandı. Silah satışını engelleyecek bir adımın ABD Kongresinden gelmesi beklenmiyor.


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