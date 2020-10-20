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Dünya

ABD ve BAE'den 'Stratejik Diyalog Çalışması'

ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 8 alanda iş birliğini öngören kapsamlı "Stratejik Diyalog Çalışması"nı imzaladı.

Safvan Allahverdi   | 20.10.2020
ABD ve BAE'den 'Stratejik Diyalog Çalışması' Fotoğraf: Andrea Hanks/AA

Washington

Bir süredir planlanan ABD-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Stratejik Diyaloğu'nun sanal lansmanı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Pompeo, söz konusu ortaklık çalışmasının ABD için son derece önemli olduğunu, özellikle İran ile mücadele ve ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştilmesi adına büyük rol oynayacağını belirtti.

Al Nahyan ise BAE yönetiminin ABD ile geliştirilen ilişkilerden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirerek Başkan Donald Trump ve Pompeo'ya İsrail ile sağlanan normalleşme anlaşmasına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

İran ve radikalizm ile mücadelede BAE'nin elinden geleni yapacağını savunan Al Nahyan, "Bu anlaşma, siyasi ve ticari ikili ilişkilerin yanı sıra askeri ve güvenlik alanındaki ikili ilişkiler için de bir dönüm noktasıdır." dedi.

İmzalanan "Stratejik Diyalog Çalışması", iki ülke arasında güvenlik iş birliği, kanun yaptırımı ve sınır güvenliği, istihbarat ve terörle mücadele, insan hakları, ekonomik, enerji alanında ve ticari ortaklık, kültürel ve akademik değişimler ve uzay çalışmalarından oluşan 8 alanda iş birliğini kapsıyor.

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