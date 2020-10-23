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Dünya

ABD ve Azerbaycan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Washington'da bir araya geldi.

Ruslan Rehimov   | 23.10.2020
ABD ve Azerbaycan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Bakü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Washington'da bir araya gelerek Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı olmayan politikası, sivil Azerbaycanlılara kasıtlı ateş açılması, yurt dışından paralı asker ve terörist grupların toplu Ermenistan safında savaşması ve diğer konularda ABD'li mevkidaşına bilgi verdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili haklı tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilgili dört kararı ve diğer uluslararası kuruluşların ilgili belgelerine dayandığını kaydetti.

Pompeo ve Bayramov, ABD-Azerbaycan ilişkilerine yönelik diğer konuları da müzakere etti.

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