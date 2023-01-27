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Dünya

ABD ve AB yapay zeka alanında işbirliğini artırıyor

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yapay zeka çalışmalarını artırmak için daha fazla uzmanın bir araya getirilmesini hedefleyen işbirliği anlaşması imzalandı.

Tuğçenur Akgün   | 27.01.2023
ABD ve AB yapay zeka alanında işbirliğini artırıyor

New York

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile AB arasında yapay zeka, bilgi işlem ve gizlilik koruma teknolojileri hakkında daha fazla araştırma yapmak üzere her iki taraftan uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen idari düzenleme anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşmanın, ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyinin (TTC) taahhütleri çerçevesinde imzalandığını kaydeden Sullivan, bu kapsamda, hava ve iklim tahmini, acil müdahale yöntemleri, sağlık ve tıp alanında iyileştirmeler, elektrik şebekesi ve tarım optimizasyonu alanlarında yapay zekadan faydalanmak için gerekli araştırmaların destekleneceğini bildirdi.

Sullivan, "Araştırmalarımızın sonuçlarının ortaklığımızın ötesine geçerek uluslararası ortaklara ve küresel bilim topluluğuna fayda sağlayacağından eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü anlaşmanın açık, özgür ve güvenilir bir internet ve dijital teknolojiler için imzalanan İnternetin Geleceği Deklarasyonu'nun (DFI) üzerine inşa edildiğini aktaran Sullivan, "Bu girişim aracılığıyla AB ile işbirliğimizi derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.


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