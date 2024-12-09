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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu hafta Gazze'de olası ateşkes süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesle ilgili olarak İsrail'e gideceği bildirildi.

Hakan Çopur  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e gidiyor

Washington DC

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Sullivan'ın İsrail ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Savett, açıklamasında, "Sullivan bu hafta İsrail'e gidecek, Gazze'de ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılma çabaları, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan ve İran'la ilgili görüşmeler yapmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri ve Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının İran ile Rusya'yı zayıflattığı mesajını öne çıkarmıştı.

⁠Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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