Dolar
18.52
Euro
18.01
Altın
1,659.88
ETH/USDT
1,325.40
BTC/USDT
19,481.00
BIST 100
3,198.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı

Beyaz Saray, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 28.09.2022
ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya "HIMARS" adlı çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlayacağını belirtti.

Günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada Jean-Pierre, "ABD, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık daha ekipman ve silah yardım paketi açıklıyor. Bunun içinde Ukrayna'nın bugüne kadar savaş alanında etkili bir şekilde kullandığı 18 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi var." dedi.

Jean-Pierre, pakette ayrıca yüzlerce zırhlı araçlar, radarlar ve drone sistemleri olduğunu da kaydetti.

Beyaz Saray'dan Ukrayna'daki referandumlara tepki

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları da değerlendiren Jean-Pierre, söz konusu referandumları "sahte" olarak nitelendirdi.

Jean-Pierre, bu referandumların Rusya'nın "senaryosunun" bir parçası olduğunu söyleyerek, "Bu referandumlar da sunidir ve manipüle edilmiştir. Ukraynalı siviller, silahlı güvenlik güçlerinin baskısı altında oy kullanmıştır. Silahlı yetkililerin oy merkezlerinin kapısında Ukraynalılara baskı yaptığına ve sokaktan insanları çevirerek oy kullanmaya zorladığına dair videoları gördük. Bu sözde referandum, Rusya'nın talimatlarını dinleyen kukla yönetimler tarafından icra edilen bir dezenformasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu referandumlar gayrimeşrudur ve tam anlamıyla çirkindir"

Söz konusu referandumun sonuçlarının aylar öncesinden Kremlin tarafından belirlendiğini kaydeden Jean-Pierre, "Kremlin aylar öncesinden Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını ayarladı. Ancak tam tersine Ukraynalıların bunu istemediğini görüyoruz. Ukrayna halkı bağımsızlığı için mücadele ediyor." dedi.

Jean-Pierre, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolü altındaki bölgede binlerce sivili öldürdüğünü, binlercesini de toplama kamplarına attığını belirterek, "Biz gerçeği biliyoruz, bu referandumlar gayrimeşrudur ve tam anlamıyla çirkindir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bu referandumları Ukrayna'yı "ilhak etmek için" kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizen Jean-Pierre, "Biz hiçbir zaman ilhaka yönelik meşru ya da gayrimeşru çabaları desteklemeyeceğiz. Rusya'nın iddialarına bakmaksızın bu bölgeler Ukrayna toprağıdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması
MGK Bildirisinden: Adaların silahlandırılmasında Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek

Benzer haberler

ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı

ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı

ABD'li Senatör'den "Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız" mesajı

Ukrayna: Ordumuz Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti

Rusya vatandaşlarının kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a akını sürüyor

Rusya vatandaşlarının kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a akını sürüyor
Rusya’nın doğal gaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı

Rusya’nın doğal gaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı
AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırladı

AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet