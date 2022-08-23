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Dünya

ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak

ABD yönetimi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklanacağını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 23.08.2022
ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak

Washington

Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li yetkililer, Rusya ile savaşın 6. ayında yarın Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklanacağını bildirdi.

Yardım paketinin miktarının değişme ihtimali olduğunu belirten yetkililer, şu an için 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını ve resmi duyurunun yarın yapılacağını kaydetti.

Söz konusu paketin Ukrayna'nın bağımsızlık günü ve Rusya-Ukrayna savaşının 6. ay dönümü olan 24 Ağustos'ta açıklanacak olması ise dikkati çekti.

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