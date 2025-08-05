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Dünya

ABD, Ukrayna'ya 203,5 milyon dolarlık muhtemel askeri satışı onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya toplam 203,5 milyon dolar değerinde "muhtemel askeri ekipman ve hizmet satışına" onay verdiğini açıkladı.

Nuri Aydın  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
ABD, Ukrayna'ya 203,5 milyon dolarlık muhtemel askeri satışı onayladı

Washington

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya toplam 203,5 milyon dolarlık "muhtemel askeri ekipman ve hizmet satışının" onaylandığı kaydedildi.

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Açıklamada, M777 obüsleri ve ilgili ekipmanlara yönelik yedek parça, bakım hizmetleri ve lojistik desteğin 104 milyon dolar, ayrıca nakliye hizmetleri ile buna ilişkin ekipmanların potansiyel satışının yaklaşık 99,5 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının onayladığı söz konusu satışın Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağı vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Ukrayna'nın öz savunma ve bölgesel güvenlik misyonlarını daha güçlü bir yerel bakım ve destek altyapısıyla yürütmesini sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ekipman, bakım ve lojistik destek hizmetlerinin ana yüklenicisinin ise İngiltere merkezli savunma sanayi firması BAE Systems olacağı bilgisi paylaşıldı.

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