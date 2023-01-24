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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek

AA'ya konuşan ABD'li yetkili, "Başkan Biden bu hafta içinde Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceklerini duyuracak" açıklamasında bulundu.

Kasım İleri, Tuğçenur Akgün   | 24.01.2023
ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek

Washington

ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın en erken yarın olmak üzere bu hafta içinde Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceklerini duyuracağını açıkladı.

Anadolu Ajansına konuşan yetkili, "Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak." dedi.

Yetkili, açıklanacak pakette "bir tabur Abrams" olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söyledi.

Beyaz Saray: Abrams tanklarının temininde zorluklar olsa da bu seçenek hiç göz ardı edilmedi

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları vermeye hazırlandığına yönelik haberlere ilişkin, tankların temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini söyledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altını çizdi.

Jean-Pierre, Abrams tanklarının temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğine dikkati çekerek, bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındı ve gazetecileri Savunma Bakanlığına yönlendirdi.

Diğer taraftan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndereceğine ilişkin haberlerle ilgili ise bu gibi kararları almanın her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde olduğunu belirten Jean-Pierre, ortaklarının Ukrayna'ya yardımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.

Taburlar 44 tanktan oluşuyor

ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor.

Washington yönetiminin bu adımı, Almanya’nın ABD’den önce Ukrayna’ya tank tedarik etmekte isteksiz olması ve Alman yapımı tankların Ukrayna ordusuna başka devletlerce verilmesini henüz onaylamaması üzerine geldi.

Gün içinde basına konuşan ABD’li yetkililer, Washington’un Almanya ile diplomatik bir anlaşma kapsamında Ukrayna’ya tank tedarik etmeye meyilli olduğu belirtmişti.

Buna göre, Almanya’nın kendi envanterinden Leopard tanklarını Ukrayna’ya vermesi ve Polonya ile diğer devletlerin de ellerindeki Alman yapımı tankları Ukrayna'nın kullanımına sunmalarını onaylaması karşılığında ABD de Ukrayna’ya M1 Abrams tankları sağlayacak.

ABD yönetimi bakım, idame ve eğitimleri gerekçe göstererek Abrams tanklarının Ukrayna’ya verilmesinin şu aşamada uygun olmadığını öne sürüyordu.

Ancak ABD medyasına konuşan yetkililer Washington’un bu pozisyonunun 17 Ocak’ta Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Sholz arasındaki telefon görüşmesinde değiştiğini öne sürdü.

Beyaz Saray ve Pentagon, bu iddialar üzerine yorum yapmadı ancak Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Partick Ryder, müttefiklerle Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını konuştuklarını söylemekle yetindi.

18-20 Ocak'ta Almanya’daki Ramstein üssünde Ukrayna Temas Grubu olarak bilinen 50 ülkenin savunma bakanları Ukrayna gündemiyle bir araya gelmişti.

Toplantıda, Almanya’nın ABD'den önce Ukrayna’ya tank vermeyeceğini açıkladığı iddia edilmişti.

Almanya’nın aynı zamanda Alman yapımı tankları Ukrayna’ya vermek isteyen diğer ülkelere onay vermemesi de tartışmalara neden olmuştu.

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