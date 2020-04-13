Euro
7.40
Dolar
6.79
BIST 100
96,588.56
Altın
1,690.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD uçak gemisinde Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

ABD’nin Theodore Roosevelt uçak gemisinde 1 asker Kovid-19 salgınında hayatını kaybederken, gemideki vaka sayısı 550’nin üzerine çıktı.

Kasım İleri   | 13.04.2020
ABD uçak gemisinde Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Washington DC

ABD’nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde görevli bir askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, askerin 30 Mart’ta Guam adasında yoğun bakıma alındığı ve 9 Nisan’dan bu yana tedaviye yanıt vermediği belirtildi.

Donanma, bu sabah ölen askerin isim ve rütbesini açıklamadı.

Diğer taraftan gemide Kovid-19 vaka sayısı 550’nin üzerine çıktı.

Gemideki salgın iki üst düzey yetkiliyi görevinden etmişti

Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart’ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretinde iken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Geminin kaptanı Albay Brett Cozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon’a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.

Modly ise daha sonra geminin personeline hitaben yaptığı konuşmasında kaptana yönelik ağır sözlerinin büyük tepki çekmesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 22 bini geçti
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bin 329'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

ABD uçak gemisinde Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

ABD uçak gemisinde Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 22 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bin 329'a yükseldi

ABD'de kasırga 19 can aldı

ABD'de kasırga 19 can aldı
Sivas'ta din görevlileri 7 bin 205 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti

Sivas'ta din görevlileri 7 bin 205 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti
Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı