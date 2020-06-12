Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti Yalova İl Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD uçak gemileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra Hint Pasifiği'nde devriye görevine çıktı

ABD donanmasına ait üç uçak gemisi, Kovid-19 salgını ve Hong Kong nedeniyle ABD ile Çin arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde yaklaşık üç yıl aradan sonra Hint Pasifiği sularında devriye görevine başladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.06.2020
ABD uçak gemileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra Hint Pasifiği'nde devriye görevine çıktı

Ankara

ABD donanmasına ait üç uçak gemisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Hong Kong nedeniyle ABD ile Çin arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde yaklaşık üç yıl aradan sonra Hint Pasifiği sularında devriye görevine çıktı.

USS Theodore Roosevelt ve Japonya'daki bir limandan ayrılan USS Ronald Reagan'ın Filipin Denizi'nde faaliyet gösterdiği, USS Nimitz'in de ABD'nin batı sahilinde Pasifik'te bulunduğu bildirildi.

Bu üç uçak gemisi ile vuruş grubu olarak adlandırılan kruvazör, destroyer, savaş uçaklarının yer aldığı beraberlerindeki filonun Hint Pasifiği'ne yönlendirilmesi, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine bağlılığına işaret eden bir uyarı olarak değerlendirildi.

ABD donanmasının Hint Pasifiği Komutanlığı operasyonlar yöneticisi Tuğamiral Stephen Koehler, Hawaii'den Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'nde yavaş ve düzenli askeri mevziler inşa ettiğini, son olarak Spratly (Nanşa) takımadalarında Fiery Cross Resifine uçak konuşlandırdığını söyledi.

Koehler, Hint-Pasifiği'ndeki gemilerin müttefiklerle çalışmayı sürdüreceğini, talimler yapacağını ve tartışmalı bölgelerde devriye görevi yürüteceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutmuş ve ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkileri sonlandırdığını açıklamıştı. Trump ayrıca Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na tepki göstererek Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere yaptırım için gerekli adımların atılacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere’de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 481'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 116 bini geçti
ABD'li ilaç şirketi Moderna Kovid-19 aşısı için 3. aşama klinik denemelere başlıyor
Almanya'dan 'salgında ikinci dalga' açıklaması
Avrupa'dan yurda gelen Türkler karantina uygulamasının kalkmasından memnun

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 116 bini geçti

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 116 bini geçti

ABD uçak gemileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra Hint Pasifiği'nde devriye görevine çıktı

Dışişleri'nden Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki

Kuzey Kore nükleer kapasitesini arttırmayı taahhüt etti

Kuzey Kore nükleer kapasitesini arttırmayı taahhüt etti
Bağdat ve Washington'dan Irak'taki ABD askerlerinin azaltılması kararı

Bağdat ve Washington'dan Irak'taki ABD askerlerinin azaltılması kararı
ABD'li analiste göre Antifa, YPG/PKK ile anarko-komünist bir sistem kurmak istiyor

ABD'li analiste göre Antifa, YPG/PKK ile anarko-komünist bir sistem kurmak istiyor