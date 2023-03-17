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Dünya

ABD, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı

ABD Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladı.

Tuğçenur Akgün  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
ABD, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Sullivan, "ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, İsveç'in de NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti.

Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacak güçlü ortaklar olduğuna işaret ederek, "ABD, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor." ifadesine yer verdi.

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